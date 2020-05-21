Регина Тодоренко получила «Золотую кнопку» от YouTube

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко после того, как отдала свою награду «Женщина года» Маргарите Грачевой, показала, что наконец-то ее канал получил долгожданную «Золотую кнопку», пишет TVNET.
«Золотая кнопка» означает, что телезвезда набрала свой первый миллион подписчиков на YouTube.
Регина поспешила поделиться этой новостью с подписчиками. Она опубликовала эту новость на своей Instagram-странице. На фотографии 29-летняя Тодоренко позирует с желанной наградой в руках.
Мы это сделали. Мои талантливые коллеги, мое вдохновение. Благодарю каждого из вас за работу над моим шоу «Пятница с Региной». Теперь на моем канале 1 миллион подписчиков, и это большая гордость,
– написала она.
Звезда указала, что не думает останавливаться на достигнутом. Теперь, после получения «Золотой кнопки», она намерена получить бриллиантовую. Ей награждаются блогеры, имеющие более 10 миллионов подписчиков.
Напомним, в начале мая Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний о домашнем насилии. Блогер была лишена звания «Женщина года» и ряда рекламных контрактов. Через неделю она выпустила фильм о домашнем насилии, который посмотрело более 4 миллионов человек.
Ранее Тодоренко подарила статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук.