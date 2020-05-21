Теперь официально: с 22 мая туристы из Таллинна могут поехать на автобусе в эти города!

На своей официальной странице в Facebook компания Lux Express объявила о том, что с 22 мая, ежедневно будут ходить автобусы из Таллинна в Ригу и Вильнюс и обратно.
В объявлении также сказано, что компания придерживается рекомендаций по соблюдению гигиены и безопасности во время поездки.
Что касается билетов, то на ближайшие дни из Таллинна в Ригу можно уехать за 21 евро на обычном автобусе или 23 евро для автобуса класса Lounge. Обратная дорога обойдется вам меньше 20 евро.
Цены на билеты в Вильнюс разнятся в зависимости от класса автобуса и времени выезда - 26-51 евро, вернуться в Таллинн можно за 26-40 евро.