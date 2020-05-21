Чт, 21.05.2020
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Все указывает на то, что музыкальный фестиваль в Ида-Вирумаа все-таки состоится

Festival Mägede hääl Eesti Kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel.

ФОТО: Eero Vabamägi

Каждый год в Эстонском шахтерском музее, между терриконов и под землей в Кохтла-Нымме проходит музыкальный фестиваль Mägede Hääl. 

Настоящий рэп, свирепый рок и рев техно - это Mägede Hääl! Из-за пандемии коронавируса проведение запланированного на конец июня фестиваля стояло под большим знаком вопроса, однако 19 мая на страничке мероприятия в Facebook появилось сообщение:

Кажется, Mägede Hääl 2020 все-таки состоится. Подробности поступят скоро, 

- говорилось в публикации. 

Пока что на официальной странице фестиваля информация о выступающих артистах отсутствует. 

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