Все указывает на то, что музыкальный фестиваль в Ида-Вирумаа все-таки состоится

Каждый год в Эстонском шахтерском музее, между терриконов и под землей в Кохтла-Нымме проходит музыкальный фестиваль Mägede Hääl.
Настоящий рэп, свирепый рок и рев техно - это Mägede Hääl! Из-за пандемии коронавируса проведение запланированного на конец июня фестиваля стояло под большим знаком вопроса, однако 19 мая на страничке мероприятия в Facebook появилось сообщение:
Кажется, Mägede Hääl 2020 все-таки состоится. Подробности поступят скоро,
- говорилось в публикации.
Пока что на официальной странице фестиваля информация о выступающих артистах отсутствует.