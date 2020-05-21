Чт, 21.05.2020
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Брэд Питт удивил выпускников американского университета специальным видеообращением

Брэд Питт

ФОТО: Jennifer Graylock/PA

Известный американский актер и кинопродюссер Брэд Питт после окончания школы учился в исследовательском университете Миссури, где изучал рекламное дело и журналистику. Поэтому во время карантина звезда Голливуда решил передать специальное поздравление для выпускников этого ВУЗа в 2020 году, передает Joinfo.ua.

Брэд Питт записал видео во дворе собственного дома в Лос-Анджелесе. Он решил поддержать студентов и вдохновить их в это сложное время. Видео с обращением звезды было опубликовано в официальном аккаунте ВУЗа в Твиттере.

Оно начиналось с того, что президент и талисман университета сообщают, что у них есть особенный гость, который хочет оставить послание выпускникам. Ко всеобщему удивлению и восхищению, на экране появился улыбающийся актер в зеленой футболке.

Привет всем! Я, Брэд, сейчас нахожусь на карантине и решил поздравить выпускников Университета штата Миссури! Наверное, это очень странно заканчивать обучение в университете в такие трудные времена, но мы болеем за вас!

- сказал Питт.

Он пожелал выпускникам всего наилучшего в их будущих начинаниях и посоветовал мыслить масштабно.

12 мая 2020 года доцент университета Элизабет Кинг опубликовала в социальных сетях видео с просьбой Питту записать воодушевляющее послание к выпускникам во время пандемии коронавируса.

У меня есть невероятная идея, чтобы Брэд Питт сделал подарок родному городу и поднял настроение студентам штата Миссури, которые пропустят выпускной,

- сказала она.

Преподаватель попросила звезду сделать приятное ее студентам и Брэд откликнулся на ее просьбу. Это немало удивило выпускников и поклонников актера. Пользователи Сети осыпали комплиментами Питта и похвалили его за послание студентам.

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