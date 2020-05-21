Брэд Питт удивил выпускников американского университета специальным видеообращением

Брэд Питт записал видео во дворе собственного дома в Лос-Анджелесе. Он решил поддержать студентов и вдохновить их в это сложное время. Видео с обращением звезды было опубликовано в официальном аккаунте ВУЗа в Твиттере.

Оно начиналось с того, что президент и талисман университета сообщают, что у них есть особенный гость, который хочет оставить послание выпускникам. Ко всеобщему удивлению и восхищению, на экране появился улыбающийся актер в зеленой футболке.

Привет всем! Я, Брэд, сейчас нахожусь на карантине и решил поздравить выпускников Университета штата Миссури! Наверное, это очень странно заканчивать обучение в университете в такие трудные времена, но мы болеем за вас!

- сказал Питт.

I hope this special message from one of Springfield’s own will bring some joy to our #BearGrads. pic.twitter.com/Npt0OUBGRJ — Clif Smart (@ClifSmart) May 19, 2020

Он пожелал выпускникам всего наилучшего в их будущих начинаниях и посоветовал мыслить масштабно.

12 мая 2020 года доцент университета Элизабет Кинг опубликовала в социальных сетях видео с просьбой Питту записать воодушевляющее послание к выпускникам во время пандемии коронавируса.

У меня есть невероятная идея, чтобы Брэд Питт сделал подарок родному городу и поднял настроение студентам штата Миссури, которые пропустят выпускной,

- сказала она.