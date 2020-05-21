Поздравьте Limon.ee с Днем рождения и смотрите себя по ТВ!

Пожалуйста, обратите внимание: видео должно быть записано в горизонтальном формате.

Присылайте видео с заголовком письма «Поздравительное видео» на info@limon.ee

В тексте письма напишите, как вас зовут и короткую информацию о себе, то есть как вас представить, если ваше видео будет опубликовано.

Срок: до 24 мая 2020 (включительно).