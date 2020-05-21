Чт, 21.05.2020
Больше не поеду. Города, которые разочаровали СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Поздравьте Limon.ee с Днем рождения и смотрите себя по ТВ!
Присылайте ваши видео!

Света Карабут и Эдгар Гергель

ФОТО: Konstantin Sednev

2 июня портал Limon.ee отпразднует 9-летие. Хотите поздравить самый некислый портал Эстонии и увидеть себя на Limon.ee, а также в эфире телеканалов ТНТ и Пятница!? Запишите видео-поздравление для «Лимона» и пришлите его до 24 мая (включительно)!

Пожалуйста, обратите внимание: видео должно быть записано в горизонтальном формате.

Присылайте видео с заголовком письма «Поздравительное видео» на info@limon.ee

В тексте письма напишите, как вас зовут и короткую информацию о себе, то есть как вас представить, если ваше видео будет опубликовано.

Срок: до 24 мая 2020 (включительно).

Редакция оставляет за собой право отбора видео для публикации, соответственно тому, подходят ли видео по формату и качеству, а также тематике акции.

НАВЕРХ