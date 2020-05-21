Поздравьте Limon.ee с Днем рождения и смотрите себя по ТВ!
2 июня портал Limon.ee отпразднует 9-летие. Хотите поздравить самый некислый портал Эстонии и увидеть себя на Limon.ee, а также в эфире телеканалов ТНТ и Пятница!? Запишите видео-поздравление для «Лимона» и пришлите его до 24 мая (включительно)!
Пожалуйста, обратите внимание: видео должно быть записано в горизонтальном формате.
Присылайте видео с заголовком письма «Поздравительное видео» на info@limon.ee
В тексте письма напишите, как вас зовут и короткую информацию о себе, то есть как вас представить, если ваше видео будет опубликовано.
Срок: до 24 мая 2020 (включительно).
Редакция оставляет за собой право отбора видео для публикации, соответственно тому, подходят ли видео по формату и качеству, а также тематике акции.