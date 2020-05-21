Супермодель Хайди Клум в нижнем белье поделилась необычным лайфхаком

Известная немецкая 46-летняя супермодель Хайди Клум опубликовала в своем Instagram фотографию, на которой показала, что она делает, находясь в самоизоляции из-за коронавируса, пишет Topnews.
В кадре Хайди Клум позирует сидя на стуле во дворе своего коттеджа в нижнем белье и колготках в черную сеточку. Рядом с ней стоит парикмахер Лоренцо Мартин и красит ей волосы. Стилиста отличает импровизированный защитный костюм в виде маски, перчаток, очков и "щита" в виде раскрытого зонта с прорезями для рук, закрепленного на животе.
Дорогой, мы нашли способ это сделать! Высветление во время социального дистанцирования,
- пишет супермодель.
Подписчики пришли в восторг от публикации телеведущей. "Оставаться стильной всегда", "Отличное решение", "Мне бы так выглядеть в 46 в колготках и купальнике", - пишут фолловеры.
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