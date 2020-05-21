Супермодель Хайди Клум в нижнем белье поделилась необычным лайфхаком

В кадре Хайди Клум позирует сидя на стуле во дворе своего коттеджа в нижнем белье и колготках в черную сеточку. Рядом с ней стоит парикмахер Лоренцо Мартин и красит ей волосы. Стилиста отличает импровизированный защитный костюм в виде маски, перчаток, очков и "щита" в виде раскрытого зонта с прорезями для рук, закрепленного на животе.