Лиза Линд опубликовала новое соблазнительное фото и призналась, что изучает родину

Пока изучаю родину. Вы уже начали планировать будущие путешествия? Кажется, будто жизнь в Европе медленно начинает возвращаться в норму и скоро границы откроют. Все, чего мне сейчас хочется, - прыгнуть в самолет и отправиться в места, в которых я никогда не была. Вот мои самые любимые моменты, связанные с путешествиями:

1. ночью спонтанно забронировать билеты на самолет и не спать всю ночь, представляя себя в новом месте;

2. увидеть место назначения еще с воздуха, находясь в самолете;

3. привыкнуть к новому "дому" уже через пару дней, без карт знать, как туда добраться, найти поблизости магазин, в котором можно купить все необходимое.