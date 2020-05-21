На что он намекает? Муж Полины Гагариной продолжает публиковать фото пожилых дам

Пару дней назад в Сети появилась информация о том, что Полина Гагарина рассталась со своим вторым мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым.

Полина не комментирует эти новости и продолжает вести соцсети, демонстрируя подписчикам привычный образ жизни, и игнорирует все вопросы о личном.

Дмитрий же со своей стороны подкидывает фолловерам пищу для размышлений. На днях он опубликовал странное фото с подписью «Графиня с изменившимся лицом бежит к пруду». Подписчики разгадали ребус и решили, что таким образом Исхаков намекает на неискренность Полины.

20 мая фотограф опубликовал новый кадр. На нем изображены две дамы почтенного возраста с весьма выдающимися носами. На этот раз никакого текста под снимком не оказалось, вместо него красовался смайлик. И тоже с длинным носом.