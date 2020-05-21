Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу

Сегодня стало известно, что экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами, пишет Экспресс газета.
Дмитрий попал в больницу несколько дней назад поздно ночью, у него диагностировали тяжелые травмы, в том числе и головы. На данный момент его состояние оценивают как удовлетворительное, но есть вероятность, что в дальнейшем из-за сильных повреждений лица ему потребуется даже пластическая операция.
Сейчас никто толком не знает, что именно произошло с Ивановым и где он получил такие травмы.
По одной из них, он попал в ДТП, по другой — стал участником потасовки,
- сообщили источники «СтарХиту».
Иванов лежит в отдельной палате, его навещают родные, в том числе и возлюбленная Ольга Кулиева. Госпитализацию Иванова его представители скрывают.