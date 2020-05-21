Чт, 21.05.2020
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Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу

Лолита и ее бывший муж Дмитрий Иванов

ФОТО: Vitaliy Bezrukih / RIA Novosti

Сегодня стало известно, что экс-супруг Лолиты Милявской Дмитрий Иванов попал в больницу с тяжелыми травмами, пишет Экспресс газета.

Дмитрий попал в больницу несколько дней назад поздно ночью, у него диагностировали тяжелые травмы, в том числе и головы. На данный момент его состояние оценивают как удовлетворительное, но есть вероятность, что в дальнейшем из-за сильных повреждений лица ему потребуется даже пластическая операция.

Сейчас никто толком не знает, что именно произошло с Ивановым и где он получил такие травмы.

По одной из них, он попал в ДТП, по другой — стал участником потасовки,

- сообщили источники «СтарХиту».

Иванов лежит в отдельной палате, его навещают родные, в том числе и возлюбленная Ольга Кулиева. Госпитализацию Иванова его представители скрывают.

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