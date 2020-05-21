Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов попал в больницу

Дмитрий попал в больницу несколько дней назад поздно ночью, у него диагностировали тяжелые травмы, в том числе и головы. На данный момент его состояние оценивают как удовлетворительное, но есть вероятность, что в дальнейшем из-за сильных повреждений лица ему потребуется даже пластическая операция.