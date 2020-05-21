Страшнее фильма ужасов: «самое жуткое видео» стало хитом в Сети

Пользователь TikTok под ником Илюша Хэлп обнародовал ролик, который пользователи Сети называют «самым жутким видео в интернете».

За несколько дней запись собрала около 90 миллионов просмотров и более 4,6 миллионов лайков. В комментариях юзеры в разных формулировках признаются, что просмотр ролика их едва не «убил».

Герои ролика включают и выключают свет в коридоре. Во время выключения в дверном проеме появляется темная фигура, которая при свете исчезает. Финал короткого ролика имеет неожиданную развязку, пугающую зрителей. Судя по комментариям, запись блогера повторяет другой известный пранк, однако от этого ролик не становится менее страшным.