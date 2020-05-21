Самая молодая миллиардерша в мире снялась в нижнем белье для собственного бренда

Самая молодая миллиардерша в мире и предпринимательница Кайли Дженнер снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда уходовой косметики Kylie Skin, пишет Lenta. Роликом она поделилась на своей странице в Instagram.
На размещенных кадрах 22-летняя знаменитость позирует перед фотографом в бежевом комплекте нижнего белья и массивных серьгах. Она наносит на тело солнцезащитное масло марки, которое продается на сайте Kylie Skin за 32 доллара.
«Нeиздaнная реклама солнцезащитного средства @kylieskin», — подписала публикацию Дженнер, которую просмотрели свыше 12 миллионов человек. Поклонники Кайли восхитились ее фигурой в комментариях под постом.