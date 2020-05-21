Единственный сын телеведущей Светланы Моргуновой скончался от COVID-19

В Москве скончался 52-летний сын известной телеведущей и диктора Светланы Моргуновой, передает StarHit.

Максим, который остался один в московской квартире — жена и дочь уже полтора месяца жили на даче — перестал выходить на связь 19 мая.

«У него не было вредных привычек, хронических заболеваний, он не был в группе риска. Абсолютно здоровый, сильный мужик. Между майскими праздниками он выходил на работу — Моргунов трудился в пресс-службе музея Коломенское — контактировал с коллегой, своим непосредственным начальником. 8 мая у начальника подтвердили ковид. Максим сдал тест, и 10 мая тоже получил положительный результат», — рассказал его двоюродный брат Илья Свиридов.

Максим Моргунов и Илья Свиридов (справа) ФОТО: Instagram

Свиридов объяснил, что брату поставили диагноз 10 мая, а 19 мая было найдено его тело. До этого Максим выходил на работу 6-8 мая, контактировал с коллегой, у которого был позже диагностирован COVID-19.

Течение болезни не было тяжелым – по словам Свиридова, у брата была температура от 37,5 до 39, он лечился дома.

Все советовали Максиму вызвать врача или скорую помощь, но он занимался самолечением: принимал противомалярийные препараты и колол в живот противотромбозные инъекции.

Только когда поднялась очень высокая температура, сын ведущей приехал в поликлинику, чтобы сдать КТ. Выяснилоь, что поражено уже 28% легких.

Тело Моргунова обнаружили спасатели, когда вскрыли дверь его квартиры по просьбе соседей.

«Друзья, COVID-19 — это очень страшная болезнь. Она убивает внезапно, неожиданно, коварно. В нашей семье большое горе. Я пока не могу осознать произошедшего, весь масштаб потери. Максим был неординарным человеком, интеллектуальным, высокоэрудированным, очень порядочным и скромным. И недооцененным. Я отдельно напишу о нем пост. Когда смогу...» — добавил Илья в Facebook.