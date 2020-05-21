Пользователей в масках теперь лучше будет распознавать iPhone

Одни используют респираторы, другие – самостоятельно делают марлевые повязки, но, так или иначе, защититься от коронавируса пытаются все. Однако из-за этого стало практически невозможно разблокировать iPhone, используя Face ID. Ведь не будешь же стягивать маску в общественных местах, подвергая себя риску. Не так ли? Поэтому люди начали хитрить и обманывать свои смартфоны, регистрируя лица сразу в масках. Но Apple такой подход не устроил, и она предложила альтернативу.

В версии iOS 13.5 помимо встроенной системы трекинга больных коронавирусом, появился специальный режим для пользователей, которые носят маски в это непростое время. Обновление включает в себя особую надстройку, которая позволяет интерфейсу Face ID распознавать маску. Нет, не лицо в маске, а сам факт того, что маска надета. В результате смартфон не будет пытаться безуспешно провести процедуру распознавания лица, а сразу предложит ввести пароль.

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Распознавание маски происходит довольно быстро. По сути, скорость запроса пароля практически не отличается от скорости разблокировки. В результате пользователь, во-первых, может не мучиться с самостоятельным переходом на экран ввода защитной комбинации, а, во-вторых, не пытаться схитрить и обмануть Face ID, изначально регистрируя лицо в маске. Ведь это не только неудобно, но и небезопасно, поскольку позволяет совершенно постороннему человеку, получившему доступ к вашему iPhone, разблокировать его и просмотреть содержимое.