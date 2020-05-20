«Очень ревнивая»: Цискаридзе рассекретил свою любимую

Николай Цискаридзе долгое время отказывался заводить собственный аккаунт в социальных сетях. Однако все изменилось, когда появилось множество страничек, которые велись от его имени совершенно посторонними людьми. И тогда артист все же решил зарегистрироваться в Instagram, где не так часто, как хотелось бы его многочисленным поклонникам, тот публикует фотографии и видео.

О личной жизни Николай Цискаридзе предпочитает не распространяться. По официальным данным, 46-летний артист балета так ни разу не был женат. Но он и не спешит. Тем не менее, на протяжении последних 16 лет у него есть дама сердца, фотографию которой он наконец показал.