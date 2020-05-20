«Очень ревнивая»: Цискаридзе рассекретил свою любимую

Николай Цискаридзе один из самых закрытых представителей отечественного балета и шоу-бизнеса. Но на сей раз артист решил сделать исключение, пишет Dni.ru.
Николай Цискаридзе долгое время отказывался заводить собственный аккаунт в социальных сетях. Однако все изменилось, когда появилось множество страничек, которые велись от его имени совершенно посторонними людьми. И тогда артист все же решил зарегистрироваться в Instagram, где не так часто, как хотелось бы его многочисленным поклонникам, тот публикует фотографии и видео.
О личной жизни Николай Цискаридзе предпочитает не распространяться. По официальным данным, 46-летний артист балета так ни разу не был женат. Но он и не спешит. Тем не менее, на протяжении последних 16 лет у него есть дама сердца, фотографию которой он наконец показал.
На снимке Николай Цискаридзе предстал, держа на руках свою любимую. Речь идет о кошке. «Тяпа! 20 мая 2004 года я принес домой маленького котенка», – объявил артист. Они вместе уже более 15 лет. «Она по прежнему шустрая, бойкая, очень ревнивая, умная, наблюдательная, одним словом, – настоящая хозяйка дома!» – рассказал Николай.