Хоакин Феникс и его звёздная супруга ждут ребенка

Звездная пара — Хоакин Феникс и Руни Мара — в скором времени станет родителями. Это будет первый ребенок в молодой семье актеров, сообщает издание Page Six.

Основаниями для предположений о том, что Руни Мара беременна, стало ее недавнее появление на улице в большой мешковатой куртке со всеми признаками живота. Как сообщает источник издания, актриса может находиться уже на шестом месяце беременности. Сама пара от комментариев на этот счет отказалась.

Но не все звезды могут похвастаться счастливым браком. Так, совсем недавно Life.ru сообщал, что после двух лет семейной жизни развелись певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова. У пары маленький ребенок.