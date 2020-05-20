Новый клип Little Big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

Новый клип российской панк-поп-рэйв-группы Little Big набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube и попал в десятку самых просматриваемых видео в мире. Ролик на песню Hypnodancer появился на видеохостинге всего 10 дней назад.

Наш новый клип Hypnodancer оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube,

Официальный релиз клипа «Hypnodancer» состоялся 8 мая. Сразу после публикации клип о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, попал в тренды YouTube и всего за несколько часов набрал два миллиона просмотров. В ролике помимо самих музыкантов снялись шоумен Александр Гудков, стендап-комик Даня Поперечный и солист The Hatters Юрий Музыченко.