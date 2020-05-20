Певица Sia усыновила двоих детей: трогательное признание звезды

Певица усыновила мальчиков в тот момент, когда им только исполнилось 18 лет. В этом возрасте они уже не могут жить в детском доме — после достижения 18-летия они были бы представлены сами себе. Оказывается, Sia живет с ребятами уже целый год, рассказывает Joinfo.com.

Усыновление детей — давняя мечта доброй певицы

Взрослым детям, которых не усыновили до достижения 18-летнего возраста, обычно достается очень непростая судьба. Во-первых, у таких ребят существенно снижается шанс того, что их усыновят — дети рискуют никогда не попасть в семью. Во-вторых, зачастую они попадают на улицу и начинают заниматься криминалом — для того, чтобы банально выжить.

Как признается австралийская певица, усыновление детей — это ее давняя мечта, которую она обдумывала на протяжении долгих лет. Сама Sia, к сожалению, не имеет собственных детей. Однако есть все основания верить в то, что приёмные мальчики стали для нее родными.

Семья сплочается во время самоизоляции

Сплочению семьи поспособствовал и режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. Певица Sia и двое 19-летних мальчиков самоизолируются вместе. По рассказам звезды, они не сидят на месте и стараются постоянно придумывать новые занятия, чтобы сделать времяпрепровождение дома веселым и увлекательным.