Как изменится ваше здоровье, если вы будете употреблять чеснок каждый день

«В первую очередь о нем вспоминают в холодное время года, когда нужно поддержать здоровье, или во время эпидемии гриппа. Ведь чеснок обладает всем известным противовирусными свойствами», – говорит известный украинский диетолог Светлана Фус.

Целебные вещества – фитонциды – содержащиеся в нем, помогают организму противостоять инфекции. Главную роль при этом играет аллицин. Он не только убивает возбудителей болезней, но и оказывает положительное действие на сердечно-сосудистую систему, нормализует работу желудочно-кишечного тракта, укрепляет иммунитет.

«Кроме того, чеснок содержит витамины и минералы. Вам будет полезно узнать, что витамины группы В необходимы, чтобы волосы были густыми, а кожа – красивой. Бета-каротин помогает сохранить зрение, а цинк улучшает репродуктивную функцию организма. Чтобы сохранить максимум полезных веществ в чесноке, добавляйте его в блюда в конце приготовления», – посоветовала специалист по питанию.