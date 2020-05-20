Божену Рынску прооперировали из-за последствий ЭКО

В конце марта 45-летняя Божена Рынска сообщила, что у нее родилась долгожданная дочь. У журналиста были проблемы со здоровьем, поэтому малышку выносила суррогатная мать, пишет StarHit . Впрочем, светский обозреватель долгое время пыталась родить самостоятельно и даже обращалась к методу экстропорального оплодотворения. Сегодня она сообщила, что последствия данной процедуры стали напоминать о себе.

«Мы долгое ЭКО друг друга, — делилась она в соцсетях. — Лежу в больнице после операции (и близко не пластической). Эхо битвы за дитя нагнало. А рядом нет мужа. Нет Игоря. Так бы он сидел рядом с компьютером, и я с компьютером, тюкали бы, переглядываясь. Он бы просил мне кофе с молоком, зная, что это мой наркотик. И я бы всем телом, даже свежей раной чувствовала бы его любовь. Самое ужасное одиночество, когда в больнице с тобой нет любимого человека».