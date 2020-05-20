ФОТО ⟩ Что это такое было?! Елена Степаненко показала себя в молодости

В последнее время Елена Степаненко сильно изменилась: она похудела, воспользовалась услугами пластических хирургов, а также сменила стиль в одежде.
Артистка стала выглядеть явно моложе в свои 67 лет. А теперь Степаненко решила показать поклонникам снимок из личного архива 1990-х годов. На кадрах юмористку можно видеть в леопардовых лосинах и ярко-желтом джемпере.
На снимке Степаненко напоминает по типажу Татьяну Брухунову, нынешнюю жену Евгения Петросяна. В подписи телеведущая удивилась, почему же она надела такой специфический наряд, однако в итоге заявила, что выглядит достаточно привлекательно.
"Мы - женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: "Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – высказалась она.