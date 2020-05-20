ФОТО ⟩ Что это такое было?! Елена Степаненко показала себя в молодости

"Мы - женщины, мы должны быть непредсказуемыми, должны удивлять. Вот порой смотришь на свои прежние фотографии и думаешь: "Что это такое было?! Мода? Настроение? Погодные аномалии или съела что-нибудь не то? Я в леопардовых лосинах. Дерзко, загадочно, но, по-моему, вполне симпатично", – высказалась она.