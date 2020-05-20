Внук нашел старые фото бабушки и узнал правду, которую она скрывала до конца жизни

Бабушка Пин Лян запрещала своему внуку смотреть на ее архивные фотографии. Что именно скрывала родственница, парень по имени Джонни Куан из американской Калифорнии узнал только после похорон родственницы в феврале прошлого года, пишет Сегодня со ссылкой на портал Bored Panda.
Моя бабушка очень тщательно скрывала эти фотографии, я никогда не видел их до того, как она умерла. Моя тетя вспомнила, как однажды спросила, можно ли ей посмотреть на них, а бабушка усмехнулась и сказала: "Ты можешь это сделать после моей смерти",
– рассказывает Джонни Куан.
Как выяснилось, Пин Лян, также известная как Тереза Лян, выросла в Китае, где в 1940–60-х годах была моделью и певицей жанра шидайку – шанхайского этноджаза. Она сотрудничала с крупной звукозаписывающей компанией Pathé Records, была знакома с мировыми знаменитостями, например с Элизабет Тейлор, а также появлялась на рекламных плакатах.
Шидайку отнесли к "неприличной музыке" во времена коммунистической революции. Лян вынужденно переехала в Гонконг, оттуда в Сингапур и в итоге перебралась в США. Свое прошлое женщина сделала тайной.