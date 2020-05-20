«Вирус скосил маму»: Сати Казанова рассказала о болезни в семье

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова уехала к родственникам в Кабардино-Балкарию, чтобы провести там отпуск. Однако времяпрепровождение не оказалось беззаботным. Певица и ее близкие подхватили вирус.

О плохом самочувствии она сообщила поклонникам. Сати не в курсе, чем именно они заболели. Интересно, что симптомы не схожи с признаками коронавируса. Казанова поинтересовалась у подписчиков своего Instagram, какие средства хороши для лечения. При этом она исключила использование антибиотиков.

«Уж не знаю, что это за вирус, но он скосил маму, сестру и меня», – беспокоится знаменитость.

Сати хочет вылечиться с помощью народных средств. Она пробует имбирь, куркуму, лимоны, шиповник. Певица признается, что такой набор средств против вируса ей помогает. Позже она поблагодарила поклонников за беспокойство и советы.