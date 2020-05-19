Фестиваль We Love the 90's перенесен на следующий год

«Из-за особой ситуации в стране и запрета на крупные мероприятия до конца лета мы должны с тяжелым сердцем объявить, что крупнейший ретро-фестиваль We Love the 90's будет перенесен на следующий год», - заявили организаторы.

Фестиваль состоится в период с 29 по 31 июля 2021 года. Все исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году.