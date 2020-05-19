Фестиваль We Love the 90's перенесен на следующий год

Уже много лет подряд в Эстонии проводится фестиваль ретро-музыки We Love the 90's «(Мы любим 90-е»). Однако, из-за ограничений, призванных остановить распространение вируса COVID-19, фестиваль переносится на следующий год.
«Из-за особой ситуации в стране и запрета на крупные мероприятия до конца лета мы должны с тяжелым сердцем объявить, что крупнейший ретро-фестиваль We Love the 90's будет перенесен на следующий год», - заявили организаторы.
Фестиваль состоится в период с 29 по 31 июля 2021 года. Все исполнители, которые должны были выйти на сцену в этом году, подтвердили свое участие в 2021 году.
Приобретенные ранее билеты действительны на новые даты. Покупателей билетов, кому не подходят новые даты, просят Если новая дата не подходит, вы должны уведомить организаторов по адресу Visszaost@piletilevi.ee. В письме нужно указать номер вашего билета. Владельцы обычных билетов могут вернуть деньги в период с 1 по 15 июня включительно в пунктах продаж Piletilevi, за исключением пунктов обслуживания Circle-K и пункта продаж, расположенного в Viru Keskus.