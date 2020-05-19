«Этикет лотка»: о чем хотела бы попросить ваша кошка

Разговор, зачастую с эмоциональной окраской «помогите», возобновляется и вспыхивает с новой силой, когда животное вдруг предпочтет сделать свои дела в другом месте.

Чтобы этого не случилось, надо выполнить несколько простых условий. С удовольствием предоставляем слово не маститым экспертам, а самим кошкам. Лучше них никто не объяснит суть вопроса.

При покупке выбирайте лоток попросторнее. Не экономьте «на спичках». Мысленно представьте, что мы должны свободно размещаться в своих лотках, переменить позу, устроиться поудобнее. В тесном лотке неуютно и некомфортно. А еще лучше – купить сразу два лотка. Какой-нибудь точно подойдет. А второй или останется про запас, или для игры.

«Кошек много не бывает»? Каждому из нас – отдельный лоток. Просто неприятно ходить в один и тот же лоток, который к тому же отдает чужими запахами. Скажете – мы одна семья? Хорошо. У нас свой веский довод: вы пользуетесь зубными щетками своих домочадцев? Вряд ли. И зубная щетка, и лоток – вещь абсолютно индивидуальная.

Не подсматривайте. Скажите на милость, вам нравится сидеть в туалете под бдительным надзором кого-то из близких? Туалет – дело интимное...

Убирайтесь в лотке вовремя. Мы, кошки, звери чистоплотные. Не дожидайтесь, пока наши фекалии, простите, повалят наружу. В виде исключения мы можем воспользоваться лотком дважды, но делать это доброй традицией не надо. Наводите порядок каждый день. Раз в неделю – со сменой наполнителя и мытьем горячей водой с мылом. Ничего сверхъестественного.

Не ставьте лоток в шумное место. На проходе, например, или возле работающей стиральной машинки. Мы стараемся избегать любых резких звуков и повышенного шумового фона. Как выражаются в ваших человеческих кругах, отнеситесь к этому с пониманием.

Выбирайте самый простой наполнитель. Без ароматизаторов и отдушек. Они нужны вам, а не нам. Скажем больше – нам вообще противны резкие запахи. Хотите резкий цветочный аромат – купите себе дезодорант или флакончик с духами. Пользуйтесь на здоровье, но нас не вмешивайте.

Орудуйте совком в лотке чаще и яростнее. Чего жалеть этот кусок пластмассы? Во-первых, проверяйте, все ли отходы вы выгребли. Во-вторых, перемешивайте наполнитель, чтобы там не оставалось никаких комков и сгустков. Много комков – и нам становится трудно мочиться. И неприятно. Если мы начнем держать мочу в себе, появятся многочисленные проблемы. Сами же потом начнете тратиться на ветеринара. А дел-то на три копейки: от души повозить совком в лотке один или два раза в день, советует ilike.pet.