Пьете воду каждый день? Наверняка вы совершаете эти ошибки!

Есть как минимум пять ошибок при употребление воды, которые многие совершают каждый день.

Пить холодную воду

Многие ошибочно полагают, что холодная или даже ледяная вода поможет им сжечь дополнительные калории.

Однако холодная вода вовсе не полезна для человеческого организма. Когда холодная вода попадает в организм человека, то скорость метаболизма становится ниже, желудочно-кишечный тракт начинает медленнее работать, и полноценное усвоение полезных нутриентов из еды не происходит. Оптимальный вариант - вода не холоднее 20 градусов.

Стараетесь употреблять побольше воды

Оптимальное количество воды для человека зависит в первую очередь от массы его тела. И не стоит пить обязательно два литра в день, если вы не можете.

В среднем речь идет о тридцати миллилитров на один килограмм веса, поэтому тут у каждого свой показатель. А если количество жидкости превышает норму, то результатом станут отеки, нагрузка на мочевыделительную систему и ЖКТ. При постоянной жажде, потребности пить три и более литра воды каждый день, стоит проверять уровень сахара в крови, так как это может сигнализировать о возможном развитии сахарного диабета.

Пить воду на ходу

При этом желудок издает характерные звуки. Пить и двигаться одновременно - значит, влиять на органы пищеварительной системы. Поэтому стоит пить как минимум в состояние расслабления, идеально - сидя.

Много воды за один прием

Если вам очень хочется пить, стоит держать себя в руках. Вы же не хотите растягивать желудок, столкнуться с чувством тяжести, дать почкам нагрузку, получить отеки. Поэтому выпиваем за раз максимум стакан воды. И небольшими глотками.

Забываете пить воду натощак