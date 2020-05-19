Названы продукты, провоцирующие старение организма

Ученые из Центра по борьбе с ожирением и питанию при Университете Наварры в Испании рассказали местным изданиям о том, что существуют определенные продукты, способные провоцировать преждевременное старение организма. В первую очередь, речь идет о продуктах питания с высокой степенью обработки, пишет Topnews.
В рамках исследования, в котором приняли участие 886 человек, специалисты провели анализ связи питания респондентов и процессов в их организме.
Оказалось, что к старению клеток организма приводит употребление хлебобулочных изделий, а также газированных напитков, сладких кукурузных хлопьев, десертов, полуфабрикатов и готовых закусок.
Употребление в пищу таких продуктов приводит к уменьшению отростков хромосом - телеомеров, которые и так укоравичаются во время жизни. Однако такие продукты ускоряют этот процесс. То есть люди, употребляющие три раза в день рафинированные продукты, ускоряют процесс сокращения телеомеров в два раза.
В итоге результаты эксперимента подтвердили сделанные ранее выводы о причинах преждевременного старения в Испании, Франции и США.