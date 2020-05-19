Обнаженная Хайди Клум поделилась интимными моментами уикенда

Хайди и ее 30-летний супруг — музыкант Том Каулитц наслаждаются солнцем и друг другом, при этом супермодель не стесняется позировать с обнаженной грудью. На одном из фото Клум страстно целует возлюбленного.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Хайди Клум и лидер рок-группы Tokio Hotel Том Каулитц сообщили о свадьбе летом прошлого года. Роскошная вечеринка по случаю бракосочетания проходила на легендарной яхте Christina O, гостями которой в разное время были Уинстон Черчилль, Фрэнк Синатра, Мэрилин Монро и другие знаменитости.