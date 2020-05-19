«Здесь странно!» Красотка из Финляндии застряла на крупнейшем в мире круизном лайнере

Финская фигуристка Юлия Сюрьянен отправилась работать на знаменитый круизный лайнер «Симфония Морей» полгода назад, но из-за пандемии коронавируса последние два месяца спортсменка принудительно живет в семейной каюте.

В обычное время «Симфония Морей» – самый крупный в мире современный лайнер, на котором просто невозможно заскучать. На борту есть развлечения на любой вкус, широкий выбор ресторанов и шикарная шоу-программа. Также там были организованы ледовые-шоу, в которых и принимала участие профессиональная фигуристка.

В середине марта одна из самых известных круизных компаний Royal Caribbean International из-за коронавируса остановила все свои круизы, но весь экипаж должен был оставаться на борту. Предполагалось, что через несколько недель нормальная деятельность лайнеров возобновится.

Прошло две недели, и было принято решение разрешить людям, работавшим на борту артистами, вернуться домой. Однако, из-за ошибки судоходной компании Юлия не смогла сойти с корабля и вернуться домой. Так Сюрьянен была помещена на карантин, хотя у нее не было вируса. На прошлой неделе спортсменка отметила два месяца жизни на корабле, пишет Elu24 со ссылкой на Iltalehti.

«Здесь очень странно. Все слишком тихо, особенно если учесть, что на корабле обычно кипит жизнь», – говорит 20-летняя фигуристка. – Три раза в день в каюту приносят еду. Вы можете выбирать между несколькими продуктами для каждого приема пищи».

Аквапарк на палубе «Симфонии Морей» ФОТО: SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/SEBASTIEN SALOM GOMIS/SIPA/Scanpix

У Юлия Сюрьянен уже был на руках билет на самолет домой, но дезинформация судоходной компании о закрытии финских границ привела к его отмене. Фактически, в то время, границы Финляндии были все еще были открыты, и девушка могла бы благополучно добраться до дома.

В настоящее время фигуристка планирует совершить перелет через Атлантику в Саутгемптон, а оттуда из Англии в Финляндию на самолете. Пока точно неизвестно, сможет ли он начать свое путешествие домой на этих выходных.