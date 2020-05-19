Валерия появилась в смелом мини: «Чем старше женщина, тем короче юбка»

Артистка позирует в твидовом мини нежно-розового цвета, украшенном бахромой. В подписи к снимку Валерия дала фолловерам полную свободу самовыражения и добавила красноречивые, провокационные хештеги: «Даже не буду ничего сочинять – просто фото, просто из фотосессии, а уж реагировать вам, в любом случае. #чайнешешнадцать #выжемать #иэтатудаже #юбкузабыланадеть #чемстаршеженщинатемкорочеюбка».