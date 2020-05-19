Вт, 19.05.2020
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Валерия появилась в смелом мини: «Чем старше женщина, тем короче юбка»

Певица Валерия.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

52-летняя Валерия восхищает многих своей стройностью и смелостью в выборе нарядов — новый образ, который показала певица в своем блоге, не стал исключением.

Артистка позирует в твидовом мини нежно-розового цвета, украшенном бахромой. В подписи к снимку Валерия дала фолловерам полную свободу самовыражения и добавила красноречивые, провокационные хештеги: «Даже не буду ничего сочинять – просто фото, просто из фотосессии, а уж реагировать вам, в любом случае. #чайнешешнадцать #выжемать #иэтатудаже #юбкузабыланадеть #чемстаршеженщинатемкорочеюбка».

Разумеется, поклонники с радостью приступили к обсуждениям! Смотрите фото и комментарии к нему!

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