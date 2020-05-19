«Живот стал сине-зелено-черным»: Оксана Пушкина о лечении от коронавируса

В своем Instagram звездная пациентка сообщила, что в самом начале у нее болело горло и было утрачено обоняние. Она подвела недельный итог пребывания в клинике.

По словам Оксаны Пушкиной, самая неприятная процедура – по два укола противотромбозного препарата в живот. После того, как лекарство попадает под кожу, знаменитость пронзает острая боль.

«Живот давно стал сине-зелено-черным», – поделилась ведущая. Она отметила, что тромбоз считают еще одним осложнением коронавируса.