«Живот стал сине-зелено-черным»: Оксана Пушкина о лечении от коронавируса

Бушующий в России коронавирус не пожалел популярную телеведущую и депутата Госдумы. Оксана Пушкина ведет из больницы дневник, в котором описывает, как проходит ее терапия, пишут Dni.
В своем Instagram звездная пациентка сообщила, что в самом начале у нее болело горло и было утрачено обоняние. Она подвела недельный итог пребывания в клинике.
По словам Оксаны Пушкиной, самая неприятная процедура – по два укола противотромбозного препарата в живот. После того, как лекарство попадает под кожу, знаменитость пронзает острая боль.
«Живот давно стал сине-зелено-черным», – поделилась ведущая. Она отметила, что тромбоз считают еще одним осложнением коронавируса.
Питание в больнице происходит по особым правилам: все подается отдельно упакованным. Даже находясь в клинике, в условиях пандемии коронавируса в России, депутат старается работать. Она следит за всеми пленарными заседаниями и ведет переписку с коллегами.