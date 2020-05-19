Официальный представитель о разводе Полины Гагариной с мужем

Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков в браке почти шесть лет. У пары подрастает трехлетняя дочь Мия. С тех пор, как влюбленные сыграли свадьбу, в Сети муссируются слухи о расставании Гагариной и Исхакова. Обычно певица не комментировала эти данные. Полина вообще предпочитает не афишировать подробности личной жизни.

Отдувался обычно Дмитрий Исхаков: комментировал новости, опровергая их и частенько отпуская едкие высказывания. На сей раз фотограф хранит молчание. Журналисты связались с официальным представителем Полины Гагариной. Тот тоже не прояснил ситуацию.

Если Полина захочет сделать заявление, она обязательно опубликует его в своих аккаунтах в том виде, в котором информация будет передана без искажений. На данный момент это все, что я могу сообщить,

– отметила пиар-агент артистки Наталья Мостакова.

Судя по комментариям пользователей Сети, эти слова оказались для них неожиданными. Фанаты хотели услышать опровержение или подтверждение, но получили фразу, которую непросто интерпретировать.

Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Многие сочли ее намеком на то, что следует ждать официального сообщения от Полины Гагариной, и речь действительно идет о расставании. Согласно некоторым данным, певица и фотограф разъехались еще несколько месяцев назад, однако смогли сохранить человеческие отношения.