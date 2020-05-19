30-летний актер из фильма «Сумерки» умер при странных обстоятельствах

Смерть актера наступила 13 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Информацию о произошедшем изданию подтвердили в коронерской службе округа Кларк (штат Невада).

Американский телеканал E! сообщил, что Бойса нашли мертвым вместе со своей 27-летней подругой в собственной квартире в Лас-Вегасе. Причина их смерти не раскрывается. У него осталась 10-летняя дочь Алайя.

Бойс известен по роли Тайлера Кроули, ученика средней школы Форкса, в первом фильме «Сумерки». Его персонаж чуть не сбил на автомобиле главную героиню Беллу (Кристен Стюарт) в тот момент, когда Эдвард (Роберт Паттинсон) остановил машину рукой, укрепив подозрение Беллы, что он вампир.