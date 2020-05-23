Главные неудачники июня: знаки Зодиака, которым планеты приготовили трудности

Каким бы сложным ни был тот или иной период времени, всегда старайтесь помнить о силе позитивного мышления, которое всегда спасет вас в трудной ситуации. Когда человек настроен на победу или как минимум находится на оптимистичной волне, неурядицы начинают обходить его стороной.

Телец

У Тельцов может начаться полоса невезения в любовной сфере. Вполне возможно, что активизируются недоброжелатели и завистники, из-за которых придется быть осторожнее. Чтобы обойти стороной расставленные ими ловушки, придется держать в секрете свои планы и амбиции.

Нужно поменьше рассказывать окружающим о том, что запланировано на июнь со второй половинкой и с семьей в целом. Всем одиноким, но ведущим активные поиски Тельцам астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют временно приостановить знакомства. Лучше сфокусироваться на делах и работе — так можно будет заработать больше денег и обойти проблемы стороной. Новые знакомства и флирт могут закончиться провалом и потерей веры в себя.

Рак

Раков с большой вероятностью может покинуть удача в делах и в финансовой сфере. Этим людям желательно не тратить деньги без надобности, а если возникнет необходимость, лучше пользоваться заговором на удачную покупку . Деньги будут любить порядок и осторожность, поэтому Ракам придется стать экономнее, если они не хотят потратить деньги зря.

Ожидается, что в июне упадет продуктивность Раков, поэтому астрологи рекомендуют больше отдыхать и меньше переутомляться. Рисковать точно не стоит, потому что недостаток удачи будет означать, что в критической ситуации велик шанс на провал нового дела или рискованного предприятия. Эксперты рекомендуют сфокусироваться на самых простых делах, которые не требуют больших затрат сил и времени.

Стрелец

Стрельцы славятся своими невероятными интуицией, харизмой и лидерскими качествами. В июне, к сожалению, звезды и планеты будут для них находиться в дисгармонии, что негативно отразится как раз на самых сильных сторонах Стрельцов.

Прежде всего, притупится их шестое чувство. В связи с этим им нужно будет чаще полагаться на логику и опыт, и тогда многие проблемы обойдут Стрельцов стороной. Также снизится общий энергетический фон, из-за чего обаяние и харизма Стрельцов поблекнут. Из-за этого могут пойти на спад лидерские качества и авторитет. Вернуть их помогут усердный труд, честность и искренность к людям.

Водолей

Водолеев в июне ждет упадок сил и общее снижение уровня удачи. В связи с этим могут пострадать все сферы жизни. Для того, чтобы остаться на плаву, важно следить за своим здоровьем, избавляться от вредных привычек и больше бывать на свежем воздухе. Также астрологи советуют заниматься физическими упражнениями, больше двигаться.