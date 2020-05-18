Наташа Королева восхитила Сеть великолепным снимком

Певица порадовала своего супруга и подписчиков ярким кадром в Instagram.
Наташа Королева опубликовала в Instagram фото, наполненное яркими красками и теплом. Сама Наталья предстала перед фанатами в зеленом платье с узорами. Сверху на Королевой надет прозрачный плащ. Певица смотрит вдаль.
«Весна», — подписала фото артистка.
Фанаты восхитились снимком и отметили красоту певицы.
«Супер! Очень удачное фото!»; «Яркая, сочная! Самая лучшая и самая красивая»; «Наташа, как всегда, красавица, искрящаяся позитивом и добром», — написали подписчики.
Не удержался от комментария и супруг Натальи Королевой — Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. «Огонь!» — написал бодибилдер.
В последнем интервью в передаче Андрея Малахова Наталья Королева рассказала, почему она ушла от первого мужа — Игоря Николаева. По словам певицы, причиной развода стал проблемный характер супруга. «Он замечательный музыкант и отличный друг, но жить с ним очень сложно. Видимо, поэтому наш тандем и распался», — объяснила Королева, пишет Пятый канал.