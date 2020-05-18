Наташа Королева восхитила Сеть великолепным снимком

Наташа Королева опубликовала в Instagram фото, наполненное яркими красками и теплом. Сама Наталья предстала перед фанатами в зеленом платье с узорами. Сверху на Королевой надет прозрачный плащ. Певица смотрит вдаль.

«Весна», — подписала фото артистка.

Instagram @koroleva__star

Фанаты восхитились снимком и отметили красоту певицы.

«Супер! Очень удачное фото!»; «Яркая, сочная! Самая лучшая и самая красивая»; «Наташа, как всегда, красавица, искрящаяся позитивом и добром», — написали подписчики.

Не удержался от комментария и супруг Натальи Королевой — Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. «Огонь!» — написал бодибилдер.