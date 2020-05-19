Повар раскрыла секретный ингредиент идеальной яичницы

Для начала Бир разбивает четыре яйца в емкость и взбивает их венчиком. Вливает туда 1/3 стакана сливок и солит. После этого наступает очередь секретного продукта.

Мэгги использует апельсиновую цедру. Для этого она натирает апельсин на терке и добавляет ее в смесь. Затем тщательно перемешивает получившуюся кашицу и выливает на разогретую сковородку, которую предварительно смазала сливочным маслом. Во время жарки болтуньи повар постоянно помешивает блюдо лопаткой. После этого Бир подает яичницу на тосте с маслом, который посыпает перцем.