Сколько кофеина содержится в чае, и вреден ли он

Кофеин в максимальном количестве содержится в листьях чая и зернах кофе. Кроме того, он есть в плодах какао, в мате, гуаране и других растениях. Он синтезируется растениями для защиты от насекомых, поедающих листья, стебли и зёрна, а также для поощрения опылителей. Кофеин, содержащийся в чае, называют теином, то есть на самом деле это соединение кофеина с танинами чая. Также существуют матеин и гуаранин, получаемые, соответственно, из мате и гуараны.

На человека кофеин воздействует по-разному: в небольших количествах он тонизирует, но в больших – оказывает отрицательное воздействие на организм. Поэтому на вопрос, вреден ли кофеин, медики отвечают уклончиво: людям с определенными заболеваниями вреден, здоровым – в контролируемых дозах безвреден и даже полезен.

Вначале о тех, кому кофеин противопоказан: это люди с постоянно повышенным кровяным давлением, а также страдающие заболеваниями сосудов и атеросклерозом. Из-за наступающего после приема кофеина повышения кислотности он не рекомендуется тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Беременным и кормящим женщинам медики рекомендуется выпивать не больше двух чашек чая или 1 чашки кофе в день. Детям чай можно употреблять не раньше 3 лет и в дозе, в несколько раз меньшей, чем норма для взрослого человека.

Здоровому человеку кофеин в разумном количестве не повредит и даже полезен. Безопасной разовой дозой считается 100-200 мг кофеина, а максимально допустимая суточная доза – 1000 мг. В чашке чая в среднем содержится 85 мг кофеина. Хотя, конечно, концентрация будет зависеть от многих параметров. От сорта чая (например, Дарджилинг содержит меньше кофеина, чем Ассам), от его цвета (в зеленом чае обычно кофеина больше), от длительности заваривания и даже от размера чаинок: чем меньше чаинки, тем активнее экстракция содержащихся в листьях веществ. Но в среднем 2-3 чашки, которые мы обычно выпиваем за день, принесут только пользу.

Как мы уже говорили, то, как мы завариваем чай, также влияет на концентрацию кофеина и других полезных веществ в напитке. Дольше в данном случае не значит лучше. Не зря этому ритуалу посвящают целые церемонии в некоторых странах. Грамотная процедура заваривания чая будет гарантировать, что вместе с напитком вы получите в должном количестве хранящиеся в листьях драгоценные элементы. Своими советами по заварке мы попросили поделиться эксперта, главного титестера компании Teekanne Йорга Закуловски.