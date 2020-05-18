Сколько кофеина содержится в чае, и вреден ли он

В настоящее время известно более 500 веществ, которые содержатся в чае. Это витамины, минеральные и дубильные вещества, эфирные масла и кофеин. Последний все чаще становится предметом споров и обсуждений. Журнал Marieclaire.ru выяснил, что полезнее: чай с кофеином или без.
Кофеин в максимальном количестве содержится в листьях чая и зернах кофе. Кроме того, он есть в плодах какао, в мате, гуаране и других растениях. Он синтезируется растениями для защиты от насекомых, поедающих листья, стебли и зёрна, а также для поощрения опылителей. Кофеин, содержащийся в чае, называют теином, то есть на самом деле это соединение кофеина с танинами чая. Также существуют матеин и гуаранин, получаемые, соответственно, из мате и гуараны.
На человека кофеин воздействует по-разному: в небольших количествах он тонизирует, но в больших – оказывает отрицательное воздействие на организм. Поэтому на вопрос, вреден ли кофеин, медики отвечают уклончиво: людям с определенными заболеваниями вреден, здоровым – в контролируемых дозах безвреден и даже полезен.
Вначале о тех, кому кофеин противопоказан: это люди с постоянно повышенным кровяным давлением, а также страдающие заболеваниями сосудов и атеросклерозом. Из-за наступающего после приема кофеина повышения кислотности он не рекомендуется тем, кто страдает гастритом, язвенной болезнью желудка или двенадцатиперстной кишки. Беременным и кормящим женщинам медики рекомендуется выпивать не больше двух чашек чая или 1 чашки кофе в день. Детям чай можно употреблять не раньше 3 лет и в дозе, в несколько раз меньшей, чем норма для взрослого человека.
Здоровому человеку кофеин в разумном количестве не повредит и даже полезен. Безопасной разовой дозой считается 100-200 мг кофеина, а максимально допустимая суточная доза – 1000 мг. В чашке чая в среднем содержится 85 мг кофеина. Хотя, конечно, концентрация будет зависеть от многих параметров. От сорта чая (например, Дарджилинг содержит меньше кофеина, чем Ассам), от его цвета (в зеленом чае обычно кофеина больше), от длительности заваривания и даже от размера чаинок: чем меньше чаинки, тем активнее экстракция содержащихся в листьях веществ. Но в среднем 2-3 чашки, которые мы обычно выпиваем за день, принесут только пользу.
Как мы уже говорили, то, как мы завариваем чай, также влияет на концентрацию кофеина и других полезных веществ в напитке. Дольше в данном случае не значит лучше. Не зря этому ритуалу посвящают целые церемонии в некоторых странах. Грамотная процедура заваривания чая будет гарантировать, что вместе с напитком вы получите в должном количестве хранящиеся в листьях драгоценные элементы. Своими советами по заварке мы попросили поделиться эксперта, главного титестера компании Teekanne Йорга Закуловски.
- Старайтесь использовать при заварке обычную водопроводную воду: она воспринимается как привычная и нейтральная по вкусу. Если это невозможно, используйте негазированную воду с минимально заметным вкусом. Помните также, что воде с большим содержанием хлора нужно дать покипеть 2-3 минуты, тогда лишний хлор выпадет в осадок. Тем не менее, нехорошо, если вода «перекипела». Для заваривания черного чая всегда используйте кипящую воду.
- Прежде чем засыпать чайный лист, ополосните заварочный чайник горячей водой, чтобы согреть его.
- У чая лучше вкус, когда он заварен крепко. Поэтому если сомневаетесь во вкусе, добавьте лишнюю ложку заварки в чайник.
- Чаю в заварном чайнике нужно «поспать». Как долго – зависит от сорта, но обычно 4 минуты – тот максимум, после которого можно разливать напиток по чашкам. В любом случае, перед тем, как заваривать листья, лучше ознакомиться с правилами заварки. Они обычно указываются на упаковке.
- Чай – очень нежный продукт. Его нужно хранить в холоде и при минимальной влажности. По правилам, после того, как пачку открыли, чай держат в металлической или стеклянной герметичной посуде, тогда аромат не уходит. Всегда храните черный чай отдельно от ароматизированных и фруктовых чаев, иначе запахи могут смешаться.