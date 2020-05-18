Самая странная реклама Honda: иностранцы высказались о виртуальном концерте на Певческом поле

На концерте выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра, а также певец Иво Линна и ансамбль Supernova. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.

Это необычное событие привлекло внимание и американского блогера Энтони Фантано, чей канал The Needle Drop имеет более двух миллионов подписчиков. Любитель музыки Фантано поделился с подписчиками своими впечатлениями от концерта, «Тем временем в Эстонии», - написал он под видео.

Подписчики Фантано пошутили о любви эстонцев к песням. «Если в течение года в Эстонии не будет хотя бы одного песенного фестиваля, древний монстр, живущий в Балтийском море, заберет души всех эстонцев», - пишет один пользователь соцсети. «Самая странная реклама Honda, которую я видел», - шутит другой.

В воскресенье вечером, 17 мая, на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения прошел большой концерт «Весна пришла по-другому» ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Удивительно, но иностранцам понравилось звучание эстонского языка. «Эстонский язык смешной, мне это нравится. Звучит как странный и вежливый турецкий язык, - охаратеризовал услышанные песни кто-то из комментаторов.