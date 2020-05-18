Самая странная реклама Honda: иностранцы высказались о виртуальном концерте на Певческом поле

В воскресенье вечером, 17 мая, на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения прошел большой концерт «Весна пришла по-другому», в котором при помощи виртуальных решений приняло участие более 2500 хоровых исполнителей. Американский блогер послушал концерт, высказал свое мнение и поделился видео в соцсетях, которое за полдня набрало 43 000 просмотров, пишет Elu24.
На концерте выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра, а также певец Иво Линна и ансамбль Supernova. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.
Это необычное событие привлекло внимание и американского блогера Энтони Фантано, чей канал The Needle Drop имеет более двух миллионов подписчиков. Любитель музыки Фантано поделился с подписчиками своими впечатлениями от концерта, «Тем временем в Эстонии», - написал он под видео.
Meanwhile, in Estonia... pic.twitter.com/wLlK7iA7uT— Droppie (@theneedledrop) May 18, 2020
Подписчики Фантано пошутили о любви эстонцев к песням. «Если в течение года в Эстонии не будет хотя бы одного песенного фестиваля, древний монстр, живущий в Балтийском море, заберет души всех эстонцев», - пишет один пользователь соцсети. «Самая странная реклама Honda, которую я видел», - шутит другой.
Удивительно, но иностранцам понравилось звучание эстонского языка. «Эстонский язык смешной, мне это нравится. Звучит как странный и вежливый турецкий язык, - охаратеризовал услышанные песни кто-то из комментаторов.
Некоторые называли эстонский виртуальный хор инновационным, но были и такие, которые нашли решение странным.