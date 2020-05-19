Каким знакам Зодиака золотые украшения могут принести несчастья?

Астрологи считают, что два знака зодиака неспособны противостоять сильной энергии золота — это Рыбы и Водолей. Для них ношение украшений с драгоценным металлом может обернуться бедой. Об этом пишет Smolnarod.ru.

Золоту нужна постоянная энергетическая подпитка, и оно выкачивает силы из Рыб и Водолеев, потому что только эти знаки не могут сопротивляться силе металла.

Обычно все начинается с появления небольших неудач в жизни. Потом Рыбы и Водолеи начинают чувствовать недомогание, которое со временем может перерасти в какое-либо заболевание. Проблемы с учебой, начальством, любимыми людьми… — все это может быть спровоцировано ношением золота, пишет Пятый канал.