Турция открывается для туристов, но отдыхать придется по-новому

Так, туристический сектор Алании подготовил собственную дорожную карту. Отели планируется открыть с июня, международное авиасообщение с 12 июня. Согласно новому плану, все транспортные средства будут иметь дезинфицирующие средства, заполнение трансферов планируется только 50%.

Максимальное заполнение отелей будет составлять 60%. Весь персонал будет одет в специальную защитную форму, будет увеличен штат медицинских работников. В транспорте обязательное ношение масок, при входе в отель будет измеряться температура. У стойки регистрации будут нанесены разметки для соблюдения социальной дистанции. В отелях в разных местах, на всех этажах, в лифтах, коридорах будут установлены дезинфицирующие средства. Перед заселением номер должен находится пустым не менее 12 часов, все номера будут проходить дезинфекцию.

Система «все включено» будет работать в новом формате. При входе в рестораны также будет нанесена разметка для соблюдения дистанции. Минимальное расстояние между столами 1,5 метров. Пища будет представлена ​​в закрытой стеклянной панели, брать самим еду будет запрещено, заказ блюд через официантов. Правила соблюдения социальной дистанции будет применяться в бассейнах и на пляжах, расстояние между лежаками будет составлять 1,5 метров. В отелях будут созданы карантинные зоны, в случае выявления у отдыхающих симптомов, турист будет размещён там до получения результатов теста.

Но: Турция введет обязательное тестирование на COVID-19 всех въезжающих. В июне в аэропортах основных туристических провинций, включая Анталью, министерство здравоохранения организует работу специальных лабораторий, которые будут тестировать на коронавирус прибывающих пассажиров, сообщает aturus.ru. Тест на наличие коронавируса ожидает всех до прохождения паспортного контроля: обещают, что по времени скрининг займет не более 2-3 минут. Результаты теста будут готовы через 5-6 часов, и если у пассажира будет выявлен коронавирус, то его сразу изолируют в отеле (или по месту пребывания) и отследят контакты тех, с кем он летел в самолете.