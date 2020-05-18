Там тебя ждут: восемь стран, куда можно поехать после карантина

Теперь будущее туризма зависит от того, как быстро откроются границы и будут сняты ограничения на въезд и авиаперелеты. Но некоторые страны, буквально живущие за счет доходов от туризма, готовятся принимать гостей уже этим летом.

Черногория

Предполагаемое начало туристического сезона: июль

Одной из первых стран без коронавируса провозгласила себя Черногория и уже открыла границы для морского туризма. В портах уже принимают яхтсменов из разных стран, а официальных курортный сезон начнется с 1 июля.

Турция

Предполагаемое начало туристического сезона: июнь

Турция понемногу ослабляет меры сдерживания распространения вируса и надеется на возобновление международных рейсов в июне. Страна планирует в первую очередь принимать туристов из Азии, а затем - Австрии и Германии, где ситуация с коронавирусом считается лучшей в Европе.

Все прибывающие в страну будут на границе сдавать тест на коронавирус. В отелях и ресторанах будут приняты строгие меры, в том числе социального дистанцирования, а опция "шведского стола" будет отменена.

Греция

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля

Страна с античным прошлым предполагает открыть сезон с 1 июля и принимать туристов только при наличии отрицательного результата теста на COVID-19 или с положительным тестом на наличие антител. Результаты тестов должны быть известны еще до вылета самолета.

Кипр

Предполагаемое начало туристического сезона: июль

Власти островного государства будут ориентироваться на гостей из стран, миновавших пик пандемии.

Для аэропортов, отелей, ресторанов и туристических объектов разработаны особые протоколы, а туристов обяжут прилетать в масках, перчатках и по прибытии - измерять температуру.

Зонтики и шезлонги на пляжах будут находиться на расстояние 4 м друг от друга. Рестораны и кафе смогут принимать посетителей из расчета не более четырех человек на 8 кв. м.

Грузия

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июля

С 15 июня Грузия открывает внутренний туризм, а с 1 июля готова принимать туристов из-за рубежа.

Исландия

Предполагаемое начало туристического сезона: 15 июня

Границы Исландии откроются уже с 15 июня, но сразу после прилета туристам будет необходимо сдать тест на коронавирус или согласиться на 14-дневный карантин в Исландии. Тестирование, кстати, оплачивает правительство страны.

Мексика

Предполагаемое начало туристического сезона: 1 июня

В первые дни лета в Мексике произойдет открытие границ, и если не ухудшится ситуация, то начнется прием туристов, особенно в районе Канкуна.

Хорватия

Предполагаемое начало туристического сезона: не раньше середины июня