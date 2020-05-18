Альтернативное жюри «Евровидения-2020» назвало место Little Big на конкурсе

В минувшие выходные в режиме онлайн прошел финал музыкального шоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). Мероприятие было устроено взамен несостоявшемуся финалу "Евровидения", отмененного в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пишет Topnews.
Одними из участников нынешнего мероприятия стала российская группа Little Big, которой пророчили на родине только победу. Напомним, что отмена конкурса вызвала большое разочарование у россиян, свято веривших в то, что "свежая струя" в лице рейв-группы непременно принесет успех стране в 2020 году на конкурсе.
Сами музыканты Little Big действительно восхитили западных зрителей своим подготовленным для "Евровидения" хитом Uno. Так, на 16 мая 2020 года клип россиян посмотрели 95 млн раз на YouTube, тогда как у их ближайших преследователей литовцев The Roop с хитом On Fire только 7 млн просмотров, а у азербайджанки Самиры Эфенди с композицией Cleopatra - 4,6 миллионов.
Тем не менее, уже "в бою", как оказалось, Little Big не получила бы столь высокого одобрения: самый лучший результат российской группе подарили норвежские панки, присвоив 2 место после Исландии, а главный портал евроблогеров WiWiBlogs и вовсе присвоил Илье Прускину и Софье Таюрской только 13-е место. Не оправдались также прогнозы на победу болгарской певицы Виктории, хотя в большинстве случаев она все-таки попала в тройку лидеров, как и швейцарский исполнитель Gjon’s Tears. Самое главное состязание наблюдалось между уже упомянутыми выше литовцами The Rooр и исландцами Daði og Gagnamagnið с сильным перевесом в виде семи первых мест.
Ситуацию прокомментировал российский победитель "Евровидения" Дима Билан.
При всей моей любви к Little Big, но я вокалист и всегда подсознательно буду искать и тянуться к вокальной музыке! Сейчас мои предпочтения - это интересные тембры и исполнение не на надрыве! Мне очень зашла эдакая новая Билли Айлиш,– Виктория из Болгарии, и я ставлю ее на первое место! 2 место - Мальта (Destiny). Я помню, когда увидел первый раз Адель - на меня произвело впечатление ее тепло и искренность, вот тут приблизительно такая же история для меня. Наконец, 3 место – Швейцария (Gjon’s Tears) - чистейший голос и искренняя подача. Меня такое увлекает!
- признался певец в интервью "Московскому комсомольцу".