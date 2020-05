Альтернативное жюри «Евровидения-2020» назвало место Little Big на конкурсе

Одними из участников нынешнего мероприятия стала российская группа Little Big, которой пророчили на родине только победу. Напомним, что отмена конкурса вызвала большое разочарование у россиян, свято веривших в то, что "свежая струя" в лице рейв-группы непременно принесет успех стране в 2020 году на конкурсе.

Сами музыканты Little Big действительно восхитили западных зрителей своим подготовленным для "Евровидения" хитом Uno. Так, на 16 мая 2020 года клип россиян посмотрели 95 млн раз на YouTube, тогда как у их ближайших преследователей литовцев The Roop с хитом On Fire только 7 млн просмотров, а у азербайджанки Самиры Эфенди с композицией Cleopatra - 4,6 миллионов.