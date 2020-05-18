Альтернативное жюри «Евровидения-2020» назвало место Little Big на конкурсе

При всей моей любви к Little Big, но я вокалист и всегда подсознательно буду искать и тянуться к вокальной музыке! Сейчас мои предпочтения - это интересные тембры и исполнение не на надрыве! Мне очень зашла эдакая новая Билли Айлиш,– Виктория из Болгарии, и я ставлю ее на первое место! 2 место - Мальта (Destiny). Я помню, когда увидел первый раз Адель - на меня произвело впечатление ее тепло и искренность, вот тут приблизительно такая же история для меня. Наконец, 3 место – Швейцария (Gjon’s Tears) - чистейший голос и искренняя подача. Меня такое увлекает!