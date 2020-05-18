Васильев рассказал, как Бабкина изменилась из-за коронавируса

Надежда Бабкина и Александр Васильев вернутся к съемкам программы «Модный приговор» на Первом канале.

Историк моды отметил, что Надежда Бабкина сильно похудела во время лечения двусторонней пневмонии, вызванной коронавирусом. Певица потеряла в весе 20 килограммов. Сам Васильев за время болезни похудел где-то на пять килограммов.

Он отметил, что их ситуации нельзя сравнивать, так как у него болезнь протекала в лёгкой форме, сказал историк моды в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды». В то время как Бабкина долгое время провела в медикаментозной коме. «Бабкина, наверное, похудела килограммов на двадцать. Но она и находилась в больнице целый месяц, а я всего десять дней», - отметил телеведущий.