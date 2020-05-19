Я краснею, я бледнею. Как ведут себя влюбленные знаки Зодиака?

Влюбленность — прекрасное состояние, но как только оно ни отравляло жизнь людям, чьи чувства нужно было скрывать в силу обстоятельств. А между тем, у каждого человека есть свои признаки того, что сердце бьется на три четверти. Астрологи уверены, что характерные признаки тайной влюбленности есть у каждого знака зодиака, пишет издание Femmie.

Овен

Овен не стремится скрывать свою симпатию к объекту страсти. Он будет проявлять интерес и внимание, порой даже агрессивно. Не удивляйтесь, если он начнет бесцеремонно расспрашивать вас о само сокровенном.

Телец

Тельцы ведут себя осторожно. Но не потому, что боятся быть уличенными в нежных чувствах. Они попросту присматриваются к своему избраннику, ведь разочарование — слишком горькая награда для влюбленного.

Близнецы

Люди этого знака выдают себя с потрохами. Они и краснеют, и бледнеют, и даже порой заикаются в присутствии своей пассии. По ним сразу видно, что в животе у них начали порхать бабочки.

Рак

Один из самых эмоциональных знаков. Тем не менее, Раки скрывают заинтересованность, маскируя ее чувством юмора. Свою зазнобу Рак будет пытаться рассмешить, ведь для него комическое идет рука об руку с тем, какими он видит отношения.

Лев

Львы решительны, а потому будут сразу заявлять о своих якобы правах на внимание понравившегося человека. Забавно, но в порыве страсти Лев готов отстаивать точку зрения возлюбленного, даже если кто-то в шутку покусится на ее объективность.

Дева

Влюбленная Дева будет стараться сохранять спокойствие в присутствии объекта ее очарования. Но, правда, ей это не всегда удается. Она долго присматривается к человеку, поскольку всегда имеет серьезные намерения.

Весы

Люди этого знака готовы взвешивать за и против бесконечно долго. Поэтому они не сразу рвутся в бой, а долго анализируют свой собственный выбор. Они скрывают эмоции, чтобы не позволить ранить свои чувства, которые им так дороги.

Скорпион

Скорпион в состоянии влюбленности ведет себя немного безумно. Он готов совершать странные поступки ради объекта желания и прямо настаивает на взаимности, даже если его откровенно игнорируют.

Стрелец

Самый навязчивый знак зодиака. Стрелец претендует на каждую минуту времени человека, который ему понравился. Он совершенно не терпит отказов и будет раз за разом претендовать на роль кавалера или дамы сердца.

Козерог

Козерог изучает того, кто ему приглянулся долго и тщательно. Все потому, что он не любит романов и интрижек, а ищет серьезных отношений. Понять при этом, что он влюблен трудно.

Водолей

Влюбленный Водолей думает не о себе. Он готов окружать заботой, вниманием, быть рядом объект страсти, даже если ему еще не ответили взаимностью.

Рыбы