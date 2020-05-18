Настасья Самбурская подала в суд на Виктора Дробыша

Самбурская подала в суд на продюсерский центр Виктора Дробыша. Об этом следует из материалов на сайте Савеловского районного суда Москвы.

Актриса и певица посчитала, что «Национальная музыкальная корпорация», генеральным директором которой является Дробыш, создает некачественный репертуар и неэффективную раскрутку для артистов. Настасья Самбурская потребовала расторгнуть договор и вернуть ей все песни без компенсации.

Сообщается, что иск был подан 17 марта, а 13 мая состоялось заседание.

Недавно на «Национальную музыкальную корпорации» Виктора Дробыша подавала в суд поэтесса Анастасия Рыбачук. Она обвинила продюсера и Настасью Самбурскую в краже композиции.