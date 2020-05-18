Екатерина Варнава проговорилась о новом возлюбленном

В эфире шоу "Танцы со звездами" артистка заявила, что нашла свое счастье за кулисами проекта. Екатерина отказалась называть имя избранника, но потом сообщила, что признается, если судьи поставят высший балл.

Правда, даже заработав максимальную оценку, Екатерина Варнава не открыла секрет. Звезда пообещала рассказать о новом возлюбленном в эфире финального выпуска шоу. Напомним, артистка танцует в паре с Денисом Тагинцевым. Не исключено, что именно он покорил сердце красотки.

Слухи подогрел Андрей Малахов, который успел проболтаться об избраннике юмористки Николаю Цискаридзе. "Он мне все-таки рассказал, но я говорить не буду", – лукаво улыбается танцор.

Ранее юмористке приписывали роман с Александром Гудковым. Однако молодые люди опровергли информацию. Якобы их отношения никогда не выходили за рамки дружеских, сообщает РИА ФАН.