Полина Гагарина ушла от мужа Дмитрия Исхакова

Увы, еще одной счастливой семьей в шоу-бизнесе стало меньше. Как удалось выяснить Super, 33-летняя певица Полина Гагарина и ее супруг — 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков решили расстаться спустя шесть лет брака.
Согласно информации из близкого окружения артистов, пара не живет вместе уже несколько месяцев, однако бракоразводный процесс они еще не начали. Пока что все спокойно и в лентах их Instagram — видимо, время для драматических постов о «разошедшихся путях и планах, которым не суждено сбыться» еще не пришло. Возможно, Гагарина и Исхаков и не планируют делать свой разрыв достоянием общественности, беспокоясь о детях: общей дочери Мие и сыне Гагариной от первого брака — Андрее.
Однако несмотря на спокойное и «незаметное», на первый взгляд, расставание в документах и компании Гагариной уже начались кадровые перестановки. Полина осуществляет свою артистическую деятельность через ООО «Полина Гагарина», которое на 100% принадлежит певице. За 2018 год выручка организации составила почти 150 миллионов рублей.
По информации СПАРК-Интерфакс, генеральным директором компании с момента ее основания был муж певицы, но буквально три недели назад Исхаков был уволен. Теперь его должность занимает некая Юлия Экс.
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков были одной из самых обсуждаемых светских пар России. Они начали встречаться в 2013 году, а в 2014-м поженились в Тверском загсе Москвы. В 2017-м у Полины и Дмитрия родилась дочь Мия. В безусловной гармонии внутри этой семьи никто не сомневался: Дмитрий нередко называл жену своей музой, а также поддерживал ее во всех поездках, будь то Евровидение или китайское шоу талантов.