Мужа Нюши пристыдили после появления певицы на публике с экс-бойфрендом

Егор Крид и Нюша расстались пять лет назад на неприятной ноте. После разрыва оба говорили о друг друге малоприятные вещи. Поэтому совместный трек, представленный не так давно публике, стал неожиданностью. Артисты забыли обиды, теперь они друзья.

На днях Нюше пришлось на время оставить мужа и дочь дома, чтобы выступить с Егором на концерте, который из-за режима самоизоляции можно было посмотреть только в интернете. Пока экс-влюбленные исполняли свою песню, поклонники внимательно следили за ними. Фанатам показалось, что артисты до сих пор испытывают друг к другу романтические чувства.

Оказавшись в Instagram-аккаунте мужа Нюши, поклонники начали писать ему и возмущаться. "Вот до каких пор вы не поймете, что лишний на их празднике жизни? У вас, правда, ноль эмоций и нет ревности?", "Вы сидите с детьми, пока жена – с бывшим! Прямо классика жанра!" – написали пользователи Сети.