Вахур Керсна после свадьбы прошел сложную процедуру: говорили, что шансы выжить 50:50

«Именно в эту субботу, 10 лет назад, когда были подписаны документы о браке, Вахур, Лийна и маленький Кельвин пошли за угол розового дома правительства города Выру в кафе Katariina, чтобы отпраздновать это событие. На следующее утро Вахур отправился в Маарьямыйза для трансплантации стволовых клеток», – вспоминает пара важную дату – 16 мая.

«Тогда ему сказали, что вероятность остаться живым после этой процедуры 50:50. Конечно, прогноз был совсем не оптимистичным», – написала Лийна.

Спустя десять лет пара отпраздновала годовщину свадьбы в том же кафе, как и каждый год в этот день. И, как и каждый год, на этот раз Юлле из Katariina сделала особый торт (в этом году – черная смородина и темный шоколад), кусочками которого Вахур и Лийна поделились со своими друзьями.

«Мы благодарны, что хорошие друзья Кристина и Эвен разделили с нами солнечное утро этой значимой даты. И совершенно случайно (хотя мы знаем, что совпадений в жизни не существует) Ольга, медсестра из Выру, зашла в это кафе. Именно она в трудные времена поддержала Вахура, и – мы помним это из книги и телешоу – Урмаса Оття», – написала Лийна.