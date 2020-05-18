Телеведущая Лера Кудрявцева об увольнении с НТВ

Все началось с того, что в Сети заговорили о закрытии программ, продакшеном которых занимается Тимур Вайнштейн. Речь шла о передачах «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись» на телеканале НТВ. Якобы эти скандально известные шоу завершат свое существование, а их ведущая Лера Кудрявцева будет уволена. Будто бы закрытие программ связано с нехваткой финансирования, пишут Dni.

Встревоженные журналисты решили узнать, правда ли это, и связались с Лерой Кудрявцевой. Та прокомментировала новости. Известная ведущая сообщила, что продолжает снимать блок программ, после чего отправится в отпуск.

«Ни о каких увольнениях нет и речи, так же как о финансовых проблемах. Осенью вернемся в эфир в прежнем режиме. Я на всякий случай даже позвонила на канал, думала, может, я чего не знаю. Но нет – там тоже посмеялись над этим бредом», – отметила Лера Кудрявцева.

«Собираюсь ли я вставать на учет по безработице? Не дождетесь!» – хлестко заявила популярная телеведущая.

Лера Кудрявцева призналась, что хотела бы поработать и летом, ведь «все равно никуда не уехать». Однако так нельзя, потому что информация может стать неактуальной.