СМОТРИ ⟩ На концерте в честь отмены чрезвычайного положения в Таллинне выступил крупнейший в мире хор

В воскресенье вечером, 17 мая, на таллиннском Певческом поле в честь окончания чрезвычайного положения прошел большой концерт «Весна пришла по-другому», в котором при помощи виртуальных решений приняло участие более 2500 хоровых исполнителей.
На автоконцерте в Таллинне выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.
По задумке организаторов и при помощи современных технологий виртуальный хор слился с живым выступлением Иво Линна. Ранее такого в Эстонии еще не делали, да и вряд ли будут делать далее.
Автор и инициатор концерта Легари Каустел сказал, что в таком виде это самый большой виртуальный концерт, родившийся в мире до сих пор.
«То, что происходило в воскресенье на площадках Song Festival, – это особый момент, когда мы протестировали наши цифровые возможности и посмотрели, сможем ли мы на самом деле собраться все вместе и что-то делать одновременно, в этом случае – спеть», – сказал Каустел.
Каустел объяснил, что певцы связывались с Певческим полем из своих домов по телефону, так они выступили под аркой столичного Певческого поля, но физически ни один хорист не встретился друг с другом. Все хоры могли присоединиться к концерту на сайте Эстонской хоровой ассоциации www.kooriyhing.ee.