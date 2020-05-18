СМОТРИ ⟩ На концерте в честь отмены чрезвычайного положения в Таллинне выступил крупнейший в мире хор

На автоконцерте в Таллинне выступил крупнейший в мире виртуальный хор под управлением Аарне Салувеэра. Всю эту красоту зрители слушали по радио своих автомобилей.

По задумке организаторов и при помощи современных технологий виртуальный хор слился с живым выступлением Иво Линна. Ранее такого в Эстонии еще не делали, да и вряд ли будут делать далее.

Автор и инициатор концерта Легари Каустел сказал, что в таком виде это самый большой виртуальный концерт, родившийся в мире до сих пор.

«То, что происходило в воскресенье на площадках Song Festival, – это особый момент, когда мы протестировали наши цифровые возможности и посмотрели, сможем ли мы на самом деле собраться все вместе и что-то делать одновременно, в этом случае – спеть», – сказал Каустел.